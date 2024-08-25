شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة شفاء فلسطين: 30% من الأطفال فى شمال غزة يعانون من سوء تغذية عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المدير التنفيذي لمنظمة شفاء فلسطين ستيف سوسبي، إن 30% من الأطفال في شمال غزة يعانون من سوء تغذية عالٍ.



وأشار سوسبي، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية"، إلى أن هناك أكثر من 60 مستشفى في غزة غالبيتها لا تعمل بطريقة فعالة، كما أن هناك أعدادًا كبيرة من سكان غزة يحتاجون إلى رعاية طبية لأمراض كالسكر وارتفاع ضغط الدم والقلب والسرطان، مضيفا وهناك" جروح في غزة لم نراها من قبل وعلى درجة كبيرة للغاية".



وحول كيفية إدارة المستشفيات الآن من الوقود والمواد الطبية، قال إن الـ 16 مستشفى يحصلون على مساعدات من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية دولية، وكذا منظمة الصحة العالمية وغيرها، مشددًا على أن إدخال المساعدات الإنسانية بما فيه من الأدوية والمستلزمات الطبية هو صعب للغاية ويواجه تحديات كبيرة وقيود معقدة.



وأكد أن المصابين في غزة من النساء والأطفال لا يحصلون على رعاية كافية رغم جهود العاملين في المستشفيات، على خلفية نقص القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المعدات الطبية والأدوية والوقود والكهرباء.