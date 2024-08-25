شكرا لقرائتكم خبر عن مساءلة وزير الصحة المغربى بخصوص جدري القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجهت نائبة بالبرلمان المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة إلهام الساقي مساءلة لوزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب بخصوص "جدري القردة".

وأوضحت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن "منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد الدولي للمرة الثانية خلال سنتين بمناسبة ظهور فيروس جدري القردة وتم تصنيفه من طرف هذه المنظمة كوباء عالمي، الأمر الذي أثار موجة من التفاعل والخوف في صفوف المغاربة".

وأضافت البرلمانية أنه "في الآونة الأخيرة سجلت العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية المجاورة عددا من حالات الإصابة بجدري القردة".

وتساءلت إلهام الساقي عن "الإجراءات والتدابير المتخذة من بروتوكول وقائي وعلاجي للتصدي لوباء "جدري القردة" في المملكة"، وفق ما نقله موقع "اغادير 24".

وجدير بالذكر أنه وفي الـ14 من أغسطس أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وباء "جدري القردة" في إفريقيا حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية.