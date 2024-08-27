شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وخسائر مادية.. مستجدات كارثة الفيضانات في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات في موريتانيا

مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الموريتانية، وفاة شخصين ووقوع خسائر مادية بعدد من محافظات البلاد نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات.وأشارت إلى وفاة طفل غرقًا في"أفيرني" بمحافظة الحوض الشرقي، والعثور على طفل آخر فارق الحياة كان مفقودًا بمدينة النعمة بنفس المحافظة بعد البحث عنه لعدة أيام.وأكدت اللجنة أن الأمطار التي وقعت اليوم، تسببت في خسائر مادية جديدة منها انهيار فصول دراسية، وتضرر عدة مساكن في مقاطعة جكني.أيضا تضررت متاجر في قرى بمقاطعات: ولاته، كنكوصه، جابو، لكصيبه، بالإضافة إلى تضرر المحور الطرقي المذردرة-أركيز جراء السيول الناجمة عن هذه الأمطار.وأسفرت الأمطار والسيول عن مقتل ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية خلال شهر أغسطس الجاري.وتتعرض بلدان الساحل والصحراء الإفريقية، لموجة فيضانات وسيول جارفة جراء الأمطار الغزيرة.