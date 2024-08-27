شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. استشهاد 6 فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال والمستوطنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الليلة، على مدينة طولكرم، واعتداءات المستوطنين في بيت لحم بالضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 5 فلسطينيين استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، من خلال قصفه لمنزل في المخيم.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون جراء هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدًا، ونحو 93534 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 5 فلسطينيين استشهدوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، من خلال قصفه لمنزل في المخيم.
كما استشهد فلسطيني وأصيب 6 آخرون جراء هجوم للمستوطنين على منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.
40435 شهيدًا
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40435 شهيدًا، ونحو 93534 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 66 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب مجزرتين ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يمكن انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.