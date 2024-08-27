شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 172 ألف حالة.. الإعلان عن تفشي مرض الكوليرا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، عن عودة تفشي مرض الكوليرا في اليمن، معبرة عن خشيتها من أن يتدهور الوضع خلال موسم الأمطار الحالي المستمر في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان لها، "جرى الإبلاغ حتى تاريخ 18أغسطس الجاري، عن أكثر من 172ألفا و23 حالة إسهال مائي حاد وحالات كوليرا مشتبه بها في اليمن، مع 668 حالة وفاة مرتبطة بها".

وأضاف البيان"وفي المتوسط فقد جرى الإبلاغ عن أكثر من 1500 حالة يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين أن عدد الحالات أقل بكثير من حالة تفشي المرض السابقة التي كانت بين عامي 2016 و 2021 عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 2.5 مليون حالة مشتبه بها و 4000 حالة وفاة". تفشي وباء الكوليرا وأوضح البيان، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة مثل مخيمات النازحين "هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

وأشار البيان إلى أنه من الممكن أن يؤدي تفشي وباء الكوليرا إلى جانب الفيضانات خلال موسم الأمطار إلى مزيد من تدهور النظام الصحي، ويؤثر على الأطفال الصغار الذين يعانون مسبقا من سوء التغذية.

وقال كبير حسن، رئيس قسم الصحة في اليونيسف في اليمن:"إننا نشعر بقلق بالغ إزاء زيادة حالات الكوليرا والإسهال المائي الحاد والتي يمكن أن تتفاقم بسرعة مالم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة وكافية ومتعددة القطاعات".