شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أعمال إنشائية.. هزة أرضية تضرب جنوب شرق القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية في جنوب شرق القاهرة، مشيرا إلى أن أعمالًا إنشائية هي سبب حدوث الهزة.

وفي بيان بصفحته على فيسبوك، قال المعهد إن الهزة بلغت قوتها درجتين على مقياس ريختر، وإنها وقعت في الساعة 3 و57 دقيقة مساء على مسافة 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية. خوف السكان وفوجئ أهالي بعض المناطق بالقاهرة بهزة أرضية شعر بها سكان أحياء المعادي والسلام وغيرها، وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول حالة الخوف التي حدثت بسببها.

وأعرب الكثيرون عن خشيتهم من أن تكون هذه الهزة نتيجة زلزال قد يكون له توابعه المؤثرة، وهو ما نفاه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.