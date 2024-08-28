شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان المستمر على غزة إلى 40534 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 326 على التوالي إلى 40534 شهيدًا، ونحو 93778 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 58 فلسطينيًا وإصابة 131 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

