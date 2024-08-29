شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن "هدن يومية محدودة" للتطعيم ضد شلل الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

شلل الأطفال

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس موافقة الاحتلال على هدن يومية محدودة فى القتال الدائر فى قطاع غزة للسماح بتدشين حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.وقال ريب بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية، إن القتال سيتوقف في ثلاث مناطق من الأراضي الفلسطينية من الصباح إلى بعد الظهر على مدار ثلاثة أيام متتالية.وقال بيبركورن إن حملة تطعيم شلل الأطفال ستنطلق في الأول من سبتمبر في وسط غزة وفي اليومين التاليين تنطلق في جنوبي وشمالي القطاع.وأضاف أن الهدن اليومية التي ستسهل تطعيم ما يربو على 600 ألف طفل ستبدأ في السادسة صباحا وتنتهي بين الثانية والثالثة مساء.وبعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة، تم جلب التطعيمات ضد المرض إلى المنطقة الساحلية الأسبوع الماضي فيما تتعرض لحصار إسرائيلي مستمر.وتتطلع الأمم المتحدة إلى تطعيم أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة ضد الفيروس. ومنذ نشوب الحرب في السابع من أكتوبر، لم يتلق العديد من الرضع في قطاع غزة التطعيمات.