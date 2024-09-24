شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل اللبنانى يعلن توقف الأعمال فى جميع المحاكم والدوائر القضائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العدل اللبناني هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ، توقف الأعمال في جميع المحاكم والدوائر القضائية في قصور العدل كافة اليوم الثلاثاء مع استثناء الأعمال الضرورية والملحة".



يأتي ذلك - وفق وكالة الانباء اللبنانية- إثر الأوضاع والأحداث الأليمة التي يمر بها لبنان وفي ظل الظروف الاستثنائية بسبب العدوان الاسرائيلي والغارات التي يشنها على البلاد.