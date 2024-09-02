شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شهيدًا في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شمال الضفة الغربية، منذ الأربعاء الماضي إلى 22 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 12 فلسطينيًا استشهدوا في مدينة جنين، التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصارها، ويمنع طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى فيها، خاصة من الحي الشرقي للمدينة الذي دمرت قوات الاحتلال 70% من بنيته التحتية، وقطعت المياه عن 80% عن مدينة جنين ومخيمها.

كما أجبرت قوات الاحتلال خلال العدوان، مئات العائلات على النزوح من منازلهم تحت تهديد القصف والاجتياح. 40738 شهيدًا رتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 331 على التوالي إلى 40738 شهيدًا، ونحو 94154 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة 94 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتمكن من انتشالهم لعدم توافر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.