شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة اليوم، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

وفي مدينة الخليل، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية المسجد الإبراهيمي، ترافق ذلك مع إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال في محيط المسجد لمنع دخول المصلين.



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وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية في سلفيت وهدمت منزلين قيد الإنشاء، وذلك في إطار عمليات الهدم في سلفيت التي تحاصرها 24 مستوطنة يتم توسيعها بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين من مدينتي جنين والخليل.

