الخليج اليوم .. الإعلامية فجر السعيد ترحب بإسرائيليين في منزلها وتثير غضبا كبيرا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين بمنزلها في جورجيا.

ونشرت صفحة الإعلامية على منصة "إكس"، مقطع فيديو بتعليق: "فجر السعيد ترحب بإسرائيليين وتطلق عليهم لقب أعيال عمنا لمشاهدة منزلها في جورجيا".

وقالت فجر السعيد في الفيديو: "هذولا جايين يشوفون المبنى، فأنا فتحت لهم البيت وقلت لهم حياكم الله".

وأضافت :"وطلعوا من عيال عمنا، إسرائيليين من عيال العم"، على حد وصفها، ليرد عليها أحدهم قائلا: "نحن عائلة".

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحرب المدمرة على غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع "ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى40861، والمصابين إلى 94398 إصابة".

وانتقد الكثيرون الإعلامية، معتبرين أن ما تقوله "غير أخلاقي"، و"فجور"، حيث كتب أحدهم معلقا: "فجور في الدين، واستهانة بدماء المسلمين، وخيانة لروابط العروبة، واستباحة لمعاني الإنسانية"، وأضاف آخر: "هذا فجور قذر يا فجر وليس فقط انعدام للخجل والحياء"، على حد وصفه.