الخليج اليوم .. بوتين يشكر الأمير محمد بن سلمان على دوره في تبادل سجناء بين روسيا وأميركا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وذلك نتيجة الدور الذي بذله ولي العهد السعودي في إطار عملية تبادل السجناء بين روسيا وأميركا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في معرض حديثه عن صفقة تبادل السجناء التي تمت بين روسيا والولايات المتحدة في 1 أغسطس الماضي: "دول كثيرة شاركت في تحقيق هذه المهمة.. فيما يتعلق بالصحفي الأميركي (إيفان غيرشكوفيتتس)، أو بالأحرى الشخص الذي قام بأنشطة تجسسية تحت ستار الصحفي، لقد شارك ولي العهد بشكل نشط في المرحلة الأولى من العمل (على هذا الملف)، ونحن شاكرون له أيضا، لأن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى عودة مواطنين لنا إلى وطنهم".

وفي الوقت ذاته، كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد تبنى مبادرات إنسانية لافتة تجاه الأزمة الروسية - الأوكرانية، وبفضل المساعي المستمرة لولي العهد مع الدول ذات العلاقة، نجحت جهود الوساطة بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطني المملكة المغربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، وجمهورية كرواتيا، إذ يأتي الإفراج عنهم في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

واستلمتهم الجهات المعنية في السعودية ونقلتهم من روسيا إلى السعودية، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم، لتنجح بذلك جهود وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإبرام صفقة تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، أفرج خلالها على 10 سجناء أجانب أسروا في أوكرانيا.

وكان ولي العهد السعودي أكد أثناء استقباله في جدة رستم أومرييف، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، حرص السعودية ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.