الخليج اليوم .. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية في أجواء مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع مساء السبت إن الجماعة اليمنية أسقطت طائرة مسيرة أميركية أثناء تحليقها في أجواء محافظة مأرب.

وأضاف في بيان أن "هذه الطائرة هي الثامنة من هذا النوع" والتي تنجح جماعة الحوثية في إسقاطها.

والطائرة التي تم إسقاطها بحسب الحوثيين هي طائرة استطلاع من طراز "إم كيو-9 ريبر". وقد اتهمها الحوثيون بتنفيذ "أعمال عدائية" فوق محافظة مأرب.

ومنذ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب. وأثّرت هجمات الحوثيين على حركة الشحن في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

هذا الأمر دفع بالولايات المتحدة الى تشكيل تحالف بحري دولي وضرب أهداف للحوثيين في اليمن، وقد شاركت بريطانيا في بعض الضربات.