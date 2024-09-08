الخليج اليوم .. بيان أمني بشأن القبض على مقيم قتل زوجته ووالدتها بمكة ..والكشف عن جنسيته

الرياض - كتب موسى القحطاني - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لاعتدائه على زوجته ووالدتها من الجنسية نفسها بسلاح أبيض إثر خلاف بينهم ، ما أدى إلى وفاتهما ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.