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الخليج اليوم .. بيان أمني بشأن القبض على مقيم قتل زوجته ووالدتها بمكة ..والكشف عن جنسيته

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية المصرية لاعتدائه على زوجته ووالدتها من الجنسية نفسها بسلاح أبيض إثر خلاف بينهم ، ما أدى إلى وفاتهما ، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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