شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة نفط محملة بـ 27 ألف طن من البنزين ترسو بميناء بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا السبت وصول ناقلة الوقود "إم تي سردينيا" إلى الرصيف النفطي في بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أن الناقلة محملة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين.

وأفادت بأن الناقلة "إم تي سردينيا" باشرت تفريغ حمولتها.

وأشارت الشركة إلى أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير إمدادات الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية.