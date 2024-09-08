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ناقلة نفط محملة بـ 27 ألف طن من البنزين ترسو بميناء بنغازى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا السبت وصول ناقلة الوقود "إم تي سردينيا" إلى الرصيف النفطي في بنغازي.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب أن الناقلة محملة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين.

وأفادت بأن الناقلة "إم تي سردينيا" باشرت تفريغ حمولتها.

وأشارت الشركة إلى أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير إمدادات الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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