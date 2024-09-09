شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر: سكان السودان يواجهون أخطار الجوع والأوبئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم، من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في السودان، مشيرًا إلى أن 25.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وأكد خلال زيارته لبورتسودان، تفشي أمراض خطيرة مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إلى جانب ارتفاع مخاطر جدري القردة "إمبوكس".

وأشار تيدروس إلى أن أكثر من 70% من المنشآت الصحية في السودان لا تعمل بشكل كامل، بسبب الحرب.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لوقف تدهور الأوضاع في السودان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.