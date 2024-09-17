شكرا لقرائتكم خبر عن لـ 40 مليون مواطن.. تفاصيل برنامج المنح النقدية في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تايلاند تقديم منح مالية لنحو 40 مليون شخص، مما سيسهل على حكومة رئيسة الوزراء بيتونجتارن شيناواترا تمويلها وتطبيقها.

وستطلق الحكومة المرحلة الأولى بإعطاء 10 آلاف بات (300 دولار) لكل شخص من الـ 5ر14مليون تايلاندي الأشد احتياجًا للمساعدة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر. برنامج المنح النقدية في تايلاند ويتوقع أن تغطي المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنفذ أوائل العام المقبل، 36 مليون تايلاندي الذين تقدموا بطلب لإدراجهم في البرنامج بحلول المهلة النهائية التي انقضت أمس 15 سبتمبر.



ونظرا للعدد المنخفض من مستقبلي المنحة، لن يكلف البرنامج بأكمله أكثر من 400 مليون بات (12 مليار دولار)، أي أقل من مبلغ 450 مليار بات الذي خططت له الحكومة السابقة.

وبرنامج المنح النقدية، إلى جانب الإنفاق الحكومي والمبلغ الإضافي من صندوق فايوباك الذي تديره الدولة لتعزيز سوق الأسهم، سوف يساعد في تنشيط ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، خلال الربع الأخير.

