شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إصابة 13 شخصا فى غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إصابة 13 شخصا فى الغارة الإسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبى البلاد.

وقتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، فى غارة إسرائيلية على شرق لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان، بأن غارة للطيران الإسرائيلى على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي؛ أدت إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح من بينهم طفلة.

وكان قد قتل ثلاثة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، على جنوبى لبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين، وأجبرت مئات العائلات على النزوح من ديارها.