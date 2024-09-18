شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يدين الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان ويحذر من التصعيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:31 م
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان ويحذر من التصعيد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.
وأعرب أبو الغيط عن التضامن الكامل مع لبنان شعبا وحكومة في مواجهة هذا الاعتداء السافر على سيادته وأمنه.
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