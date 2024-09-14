شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية نقلاً عن وزير خارجية الصومال: إثيوبيا تسعى للسيطرة على أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شرقاوى السبت، 14 سبتمبر 2024 12:29 ص

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية الصومالي يؤكد أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موان فقط بل السيطرة على الأراضي وضمها إلى سيادتها. وأكد وزير الخارجية الصومالي أن إثيوبيا ترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة وتطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية.

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