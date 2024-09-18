الخليج اليوم .. نيابة عن الملك.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي لافتتاح دورة مجلس الشورى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يلقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، يوم غد الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.

وسيتشرف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته التاسعة بأداء القسم أمام سمو ولي العهد.

وأعرب آل الشيخ في تصريح صحفي، عن تشرف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي سيلقيه نيابة عنه سمو ولي العهد، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.

كما أعرب رئيس مجلس الشورى، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على صدور الأمر الملكي الكريم بتكوين مجلس الشورى في دورته التاسعة، متطلعاً إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بالمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن والمواطن في هذه البلاد المباركة، وذلك في ظلِّ ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام ومتابعة لأعماله من القيادة الحكيمة.

ونوه بما تشهده السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، من نجاحات وإنجازات على المستويات كافة، ونهضة تنموية مستدامة وفق إطار رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله خلال مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته وما يصدر عنه من قرارات، حيث بلغت قرارات المجلس خلال سنوات الدورة الثامنة الأربع الماضية (1510) قرارات على مدار (191) جلسة عادية، فيما عقد المجلس خلال السنة الرابعة منها (44) جلسة أثمرت عن (493) قراراً.

وسجل آل الشيخ تقديره لأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة أعضاء المجلس في دورته الثامنة على ما تميز به أداؤهم من عمل منسجم جاد في الطرح وموضوعية في المعالجة والتزامٍ بالحوار المتميز قاد المجلس إلى هذه النتائج المثمرة والتي ستؤدي - بإذن الله - إلى مزيد من تحقيق الطموح والآمال المرجوة والأهداف المنشودة، كما رحب بأعضاء المجلس الذين حظوا بالثقة الملكية الكريمة بتعيينهم أعضاء في مجلس الشورى، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم وفق تطلعات القيادة الحكيمة.