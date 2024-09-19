شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجمعية السعودية للبصريات تطلق معرض اوبتيفجن الأول من نوعه خلال فعاليات مؤتمر البصريات التاسع برعاية وزارة الصحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

إختتمت الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية، الاثنين الماضي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان إطلاق مؤتمر البصريات السعودي التاسع و المعرض المصاحب له تحت مسمى (اوبتيڤيجن) الذي يحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14-16 نوڤمبر المقبل.

وتقام النسخة التاسعة من مؤتمر البصريات السعودي و معرض (اوبتيڤيجن) تحت رعاية وزارة الصحة ومشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني للقطاع غير الربحي وجامعة الملك سعود وجامعة القصيم وجامعة جدة.

وأكد رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، رئيس الجمعية السعودي للبصريات وعلوم الرؤية الدكتور “وليد الغامدي” أن المؤتمر الذي يعقد سنويًا يهدف إلى بحث آخر المستجدات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويرها، إلى جانب إقامة معرض (اوبتي ڤيجن) في دورته الأولى و الذي يعد الأكبر على مستوى المنطقة و يتضمن ورش عمل متخصصة، ومعرض لأحدث ما توصلت إليه تقنيات البصريات وعلوم الرؤية.

وأضاف “الغامدي” أن النسخة التاسعة من المؤتمر ستشهد مشاركة من مختلف أنحاء العالم حيث سيشارك أكثر من 50 متحدث من نخبة المتخصصين في مجال البصريات من بينهم متخصصون من بريطانيا وأستراليا وجنوب إفريقيا، وهو ما سيتيح عقد ملتقيات مهنية وورش عمل على أعلى مستوى ستساهم في تحقيق أهداف المؤتمر.

ولفت “الغامدي” إلى أن الجمعية ستقوم خلال المؤتمر وبالتعاون مع نادي “دكتور البصريات” بجامعة الملك سعود، باختيار أفضل المبادرات والابتكارات في مجال البصريات وذلك من خلال استعراض الأبحاث وتنظيم هاكاثون، على أن يتم الاحتفاء بأبرز العاملين في هذا القطاع.

وشدد الغامدي على الأهمية التي يمثلها مؤتمر البصريات السعودي، والذي انطلقت فكرته من غياب وجود معرض متخصص يلبي احتياجات القطاع في مجال البصريات ويهيئ الفرصة لتبادل الأعمال بين القطاعات التجارية، لاسيما وأن إيرادات المملكة في مجال البصريات تبلغ 2.6 مليار ريال، وهو ما يعكس حجم السوق السعودي وأهمية تواجد أهم الشركات العالمية في هذا السوق، الأمر الذي يمثل قفزة هائلة في مجال البصريات.

وأشار رئيس الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية إلى أن المملكة لديها أكبر سلاسل البصريات بالإضافة إلى 2600 ممارس في هذا المجال الهام، وهو عدد كبير يدفع نحو ضرورة وجود ملتقى لهذا القطاع الحيوي.

وتم خلال المؤتمر الصحفي، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر والذي سيشمل كافة المعلومات الخاصة بالمؤتمر مع عرض لأبرز فعالياته وتقديم كل سبل المساعدة للمشاركين فيه من أجل تحقيق أهداف المؤتمر وخروجه في أفضل صورة على غرار النسخ الماضية والتي ساهمت في الارتقاء بمجال البصريات في المملكة.

كما تم على هامش المؤتمر الصحفي عقد اتفاقية شراكة بين الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية وبين شركة أبعاد الرائدة في مجال تنظيم المعارض و المؤتمرات و إقامة الفعاليات والتي تعتبر الذراع التنظيمي والتنفيذي لتحقيق مستهدفات مؤتمر البصريات السعودي التاسع والمعرض المصاحب له (اوبتيڤيجن).

يذكر أن الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية والتي تأسست قبل 18 عامًا تمثل رؤية لتعزيز تقديم الرعاية الجيدة للعين والبصر إلى المجتمع من خلال توفير خدمات التعليم والتدريب المستمر للعاملين في مجال العناية بالنظر.

وتهدف الجمعية إلى تمكين البحث الصحي في مجال رعاية العين التي تخدم المجتمع والعاملين في المجال، وذلك عبر منصة علمية وتعليمية شاملة تتيح للمتخصصين الاستفادة والمشاركة الفاعلة، بالإضافة إلى تمكين مختصي البصريات من تقديم الرعاية الأولية لصحة العين ومكافحة العمى، من أجل خلق مستقبل أفضل لمهنة البصريات في المملكة.

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