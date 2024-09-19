شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وأمريكا يبحثان جهود خفض التصعيد وتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع والتصعيد لمسلحى الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

كما تناول اللقاء -حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية- نتائج الاتصالات الدبلوماسية لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع مسلحى الحوثي على التعامل الجاد مع الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وكذلك التدخلات الانمائية التي تشمل حماية التراث الإنساني في اليمن.

ومن جانبه، جدد العليمي التأكيد على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيدا بجهود الولايات المتحدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.