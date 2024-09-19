شكرا لقرائتكم خبر عن "آيكوم" اليابانية تكشف عن معلومات مهمة بشأن انفجار أجهزتها في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

تفجيرات أجهزة لبنان اللا سلكية

ضوابط صارمة على التصدير

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة ICOM اليابانية عن معلومات مهمة بشأن انفجارات أجهزتها اللا سلكية في لبنان، مشيرة إلى أن هذا النموذج الذي كان في لبنان توقف (تصنيعه) قبل عقد من الزمن.وأوضحت بحسب موقع "سي إن إن" الأمريكي، أنه لم تتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الأجهزة مزيفة أو شحنت من شركتها.وأوضحت أن IC-V82 هو جهاز راديو محمول أنتج وصدر بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، في الفترة من 2004 إلى أكتوبر 2014.وبينت أنه توقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، لم يشحن من شركتهم.وذكرت الشركة اليابانية، أن إنتاج البطاريات في الأجهزة توقف أيضًا، وأنه لم يرفق ختم الهولوغرام لتمييز المنتجات المقلدة، لذا "لا يمكن التأكد مما إذا كان المنتج مشحونًا من شركتنا".الشركة بينت أيضا أن جميع أجهزة الراديو الخاصة بها تصنع في محافظة واكاياما بموجب نظام إدارة صارم لضمان "عدم استخدام أي أجزاء أخرى غير تلك التي حددتها شركتنا في المنتج".وأوضحت الشرطة اليابانية، أن المنتجات المخصصة للأسواق الخارجية تُباع حصريًا من خلال الموزعين المعتمدين.كما تطبق "ضوابط صارمة على التصدير" بناءً على لوائح التجارة الأمنية الحكومية.وأسفر هجوم لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 450 آخرين، إثر هجوم بتفجير أجهزة لا سلكية من طراز IC-V82.