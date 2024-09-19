شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء لبنان: ثلثا إصابات تفجير أجهزة الاتصالات طالت الوجه والعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف بخاش نقيب أطباء لبنان، إن ثلثي الإصابات الناتجة عن انفجار أجهزة الاتصالات كانت بالوجه والعيون والأصابع وهي إصابات بالغة نتيجة تلامس الأجهزة بشكل كامل للجسد.

وأوضح بخاش في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، أن حوالى 20% من الإصابات كانت بالجزء العلوي من الجسم و10% بمنطقة الحوض والخصر، وأن معظم الإصابات كانت بالغة في العيون والأصابع فيما لم يتمكن الأطباء من إعادة الأصابع المبتورة وعلاجها لأنها كانت مفتتة نتيجة الانفجار.

وأشار نقيب أطباء لبنان إلى أن القطاع الاستشفائى تحرك منذ اللحظة الأولى واستوعب الكم الهائل من الإصابات حيث يخضع جميع المرضى لعمليات جراحية متتالية، مبينا أنه في تلك الحالة من الإصابات يحتاج المريض لعدة عمليات جراحية لإعادة وظيفة الأعضاء.

وأفاد بخاش بأنه تم توزيع كل المرضى على المستشفيات ونقل بعض الإصابات إلى الشمال اللبناني، كاشفا عن أن هناك بعض المراكز الطبية تعاني من نقص المتخصصين خاصة الجراحين وبعض المراكز تعاني من نقص بالتجهيزات نتيجة وصول عدد كبيرة من المصابين.