شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تلغى قيودا فرضت على تجمعات سكنية فى الشمال وهضبة الجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه جرى إلغاء أوامر تقيد الحركة والتجمعات الكبيرة صدرت مساء الخميس لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وفرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد ظهر الخميس، مما فاقم المخاوف من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود