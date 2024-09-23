شكرا لقرائتكم خبر عن دمر موقع تصوير.. حريق ضخم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق ضخم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر في مصر، مساء اليوم الاثنين، وتصاعدت ألسنة اللهب من داخل أسوار الموقع.



وغطت الأدخنة المنطقة المحيطة بالكامل، مما أثار حالة من القلق خاصة بين سكان المناطق المجاورة، ودفعت قوات الدفاع المدني بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول الى ارتفاع عال لمحاصرة الحريق.

موقع تصوير فني

المعاينة الأولية للحريق كشفت عن أنه اندلع في موقع تصوير للأعمال الفنية، مكون من طابقين من الخشب، مما أدى لتدمير معظم محتوياته.



وأوضحت التحقيقات الأولية للنيابة أن اشتعال النيران داخل "الحي الإسلامي" جاء بسبب كمية من الأخشاب ومواد سريعة الاشتعال ساهمت فى امتداد النيران إلى المكان بأكمله وتصاعد ألسنة النيران.

