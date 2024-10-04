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هيئة الأفلام تعلن عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت هيئة الأفلام عن الفعاليات المصاحبة لمنتدى الأفلام السعودي 2024؛ الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 12 تشرين الأول ( أكتوبر)، بمدينة الرياض، وتشمل مجموعة من المناطق التفاعلية، أبرزها مناطق (الأعمال) و(الاستشارات)، والتجارب الحية التي تحاكي بيئة أستوديو تصوير الأفلام، وفعالية حديث الأفلام، ومنطقة (صانع الأفلام الصغير) المخصصة للأطفال ليعيشوا تجربة صناعة الأفلام، وغيرها من الفعاليات.

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ويُعد منتدى الأفلام السعودي الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، ويضم بنسخته الثانية معرضًا، ومؤتمرًا متخصصًا، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار، لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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