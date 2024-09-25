رسمياً.. السماح للقطريين بدخول أميركا بدون تأشيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أصبحت قطر أول دولة عربية، وثاني دولة ذات أغلبية مسلمة بعد بروناي يتم قبولها في برنامج يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية دون الحصول على تأشيرة.

فقد أعلنت وزارتا الخارجية والأمن الداخلي بشكل مشترك أن قطر قد استوفت متطلبات الأهلية الصارمة للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة. وتشمل هذه المتطلبات انخفاض معدل رفض التأشيرة، وانخفاض معدل تجاوز مدة التأشيرة، وطلب المعاملة بالمثل للمسافرين الأميركيين، الذين يُسمح لهم بالفعل بزيارة قطر بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وقالت الوزارتان في بيان: "لقد كانت قطر شريكا استثنائيا للولايات المتحدة، وقد أصبحت علاقتنا الإستراتيجية أقوى خلال السنوات القليلة الماضية، وهذا دليل آخر على شراكتنا الاستراتيجية والتزامنا المشترك بالأمن والاستقرار".

قطر، التي لعبت دورا رئيسيا في محاولة التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وكانت شريكا فعالا للولايات المتحدة قبل وأثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان، هي الدولة رقم 42 التي تم قبولها في البرنامج.

يسمح البرنامج لمواطني الدول المؤهلة بدخول الولايات المتحدة للعمل أو السياحة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليهم الحصول على موافقة من خلال النظام الإلكتروني لترخيص السفر، أو ESTA، والذي يتم عبر الإنترنت ولا يتطلب ذلك. مقابلة شخصية كما تفعل طلبات التأشيرة.

وبعد الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، سيُسمح للمواطنين الأميركيين بالبقاء في قطر بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا.