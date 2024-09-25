"نيولوك جورجينا".. جرأة رداء الجريدة وصدمة الأشقر!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: ظهرت جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمظهر جديد جريء، وتركت ملايين المتابعين لها على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة من الإثارة والحماس بعد ظهورها بمظهر أشقر جديد، حيث فوجئ الملايين من المتابعين لها عبر انستغرام (يبلغ عددهم 63 مليون متابع) بالشعر الأصفر بدلاً من شعرها الأسود الذي كان أكثر ما يميز مظهرها، فضلاً عن ظهورها وهي ترتدي ملابس على شكل ورق جرائد.

كانت جورجينا ورونالدو في علاقة طويلة الأمد منذ عام 2016 ولديهما طفلان معا، رودريغيز هي أيضا زوجة الأب لأطفال رونالدو الثلاثة الآخرين، حيث ألمح نجم مانشستر يونايتد السابق الشهر الماضي إلى أنهما ربما تزوجا أيضا، وهو أمر لا يمكن تأكيده أو نفيه حتى الآن.

مؤخرا، لجأت جورجينا البالغة من العمر 30 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم نفسها أمام ملايين المتابعين لها على انستغرام، وأصبحت أكثر نشاطاً عبر منصات السوشيال ميديا بشكل عام، وقد جمعت عارضة الأزياء الأرجنتينية عددا كبيرا من المتابعين على المنصة، حيث بلغ عدد متابعيها أكثر من 63 مليونا.

وشهد المظهر الجديد تخلي جورجينا عن شعرها الأسود التقليدي لصالح مظهر أشقر جديد مذهل، مما ترك معجبيها في حالة من الدهشة والاعجاب، وحرصت على نشر صورها قبل إطلاق الموسم الثالث من برنامج الواقع الخاص بها على نتفليكس، وهو برنامج "Soy Georgina" أي "أنا جورجينا" والذي يأخذ المعجبين خلف كواليس حياتها.