الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ يحضر مفاجآت جديدة للنصر والهلال السعوديين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يحضر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، مفاجأة سارة إلى جماهير نادي النصر السعودي، بعد مشروعه الضخم مع عملاق الرياض الهلال.

وأعلن آل الشيخ أمس الثلاثاء، إطلاق قناة الهلال الجديدة عبر منصة "دازن" العالمية، برعاية من "موسم الرياض"، التي ستوفر أخبارا حصرية للـ"الزعيم".

ولم ينس آل الشيخ النصر من مفاجآته، حيث كشف في تصريحات إعلامية نقلها برنامج "أكشن مع وليد"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن التفاوض مع ناد عالمي لم يتم يذكر اسمه، لخوض مباراة ودية مع النصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه ينتظر رد مسؤولي نادي النصر، من أجل تحديد الموعد النهائي لهذه المباراة الودية العالمية، والتي قد تكون في شهر فبراير من عام 2025.

وتحدث آل الشيخ عن شراكة نادي الهلال مع منصة "دازن"، والتي جاءت برعاية "موسم الرياض"، وتتضمن القناة الجديدة.

وأشار آل الشيخ إلى أن الهلال سيكسب عوائد مالية ضخمة، من هذه القناة الجديدة التي ستصل إلى 200 دولة حول العالم، قائلا: "هذه المكاسب المالية، بعضها مرتبط بالبرامج والمباريات الودية، وأخرى بالإعلانات".

وأكد آل الشيخ على أن منصة "دازن"، قد تنضم إلى الشركات الراعية لنادي الهلال، بعيدا عن اتفاقية القناة الجديدة.

يذكر أن تركي آل الشيخ، ساهم في منح نادي الهلال ملعب "المملكة أرينا"، التابع للهيئة العامة للترفيه، مقابل إطلاق اسم "موسم الرياض"، على أحد المدرجات.

المصدر: goal