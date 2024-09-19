"بالقميص السعودي".. ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابنة كريستيانو رونالدو "آلانا مارتينا" لاعب النصر السعودية ومنتخب البرتغال، وهي ترتدي قميص منتخب السعودية وتتحدث باللغة العربية.

وظهرت ابنة رونالدو، في عربة مكشوفة وارتدت قميص المنتخب السعودي، وردت على أحد المارة باللغة العربية بـ"شكرا"، ورددت الأرقام من 1 إلى 10.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، في يناير 2023، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، وخاض مع الفريق 69 مباراة، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 17.

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