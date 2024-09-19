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"بالقميص السعودي".. ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لابنة "آلانا مارتينا" لاعب النصر ومنتخب البرتغال، وهي ترتدي قميص منتخب السعودية وتتحدث باللغة العربية.

وظهرت ابنة رونالدو، في عربة مكشوفة وارتدت قميص المنتخب السعودي، وردت على أحد المارة باللغة العربية بـ"شكرا"، ورددت الأرقام من 1 إلى 10.

وانضم كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، في يناير 2023، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022، وخاض مع الفريق 69 مباراة، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 17.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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