شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترسل قوات إلى قبرص للمساعدة فى إجلاء رعاياها المحاصرين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بريطانيا إنها سترسل قوات إلى قبرص للمساعدة فى إجلاء رعاياها المحاصرين فى لبنان حيث تشن إسرائيل غارات عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية خلفت حتى الآن أكثر من 600 قتيل وألفى جريح، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

وطلب رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر من المواطنين البريطانيين مغادرة لبنان خلال الوقت الذى ما زالت فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة، وقال للصحفيين "من المهم للغاية أن يسمعوا رسالتي، وهى المغادرة على الفور".

وقالت الحكومة البريطانية فى بيان صادر فى وقت متأخر أمس الثلاثاء إن 700 جندى سينتقلون إلى قبرص لتعزيز وجود القوات البريطانية فى المنطقة التى توجد فيها بالفعل سفينتان وطائرات مروحية للنقل تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وأدت أكبر غارات جوية إسرائيلية على لبنان منذ عقدين تقريبا إلى تزايد المخاوف من أن يتوسع الصراع بشكل يزعزع الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط التى تشهد منذ نحو عام عدوانا إسرائيليا مستمرا على قطاع غزة المحاصر.

وقد دفعت الغارات الإسرائيلية العنيفة خلال اليومين الماضيين نحو 90 ألف شخص إلى النزوح داخل لبنان، وفى العاصمة بيروت يلوذ الآلاف ممن فروا من جنوب لبنان بالمدارس والمبانى الحكومية.