شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 بينهم سيدتان وعدة مصابين بقصف إسرائيلى على منزل شرقى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 أشخاص بينهم سيدتان وعدة مصابين بقصف إسرائيلى على منزل ببلدة النصر شرقى رفح جنوبى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وارتفعت حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 41,495، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,006 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.