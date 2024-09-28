شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي المغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف مبان سكنية في مدينة غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الدفاع المدني انتشلت شهيدين إلى جانب عدد من الإصابات نتيجة قصف استهدف منزلا مأهولا بالسكان يعود لعائلة "حرب" في بلوك C بالنصيرات وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال مبان سكنية في بلدة المغراقة.



واستشهد مواطن جراء قصف لمدفعية الاحتلال استهدف شارع صلاح الدين قبالة مخيم النصيرات.. كما استشهد مواطن آخر في قصف لمدفعية الاحتلال استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.