شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينشر قائمة اغتيالات فى صفوف قيادات حزب الله آخرهم نصر الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندىالسبت، 28 سبتمبر 2024 01:06 م
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائمة بأسماء قيادات حزب الله التي أعلن عن اغتيالهم في ضربات جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت وجاء فيها التالي:
- حسن نصر الله زعيم حزب الله
- فؤاد شكر رئيس المنظومة الاستراتيجية
- إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان
- إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ
- أبو علي رضا قائد وحدة بدر
- محمد نعمة ناصر قائد وحدة عزيز
- سامي طالب عبد الله قائد وحدة نصر
- محمد حسين سرور قائد الوحدة الجوية
- أبو حسن سمير قائد وحدة التدريب لقوة الرضوان
- جواد الطويل قائد قوة الرضوان
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قضى على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".
وأضاف في بيان أصدره السبت: "لقد أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه استخباري دقيق لهيئة الاستخبارات المؤسسة الأمنية على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية، ولقد نفذت الغارة في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر وقاموا بتنسيق أنشطة ضد مواطني إسرائيل".
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