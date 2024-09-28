شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال ينشر قائمة اغتيالات فى صفوف قيادات حزب الله آخرهم نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائمة بأسماء قيادات حزب الله التي أعلن عن اغتيالهم في ضربات جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت وجاء فيها التالي:

حسن نصر الله زعيم حزب الله

فؤاد شكر رئيس المنظومة الاستراتيجية

إبراهيم عقيل قائد قوة الرضوان

إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ

أبو علي رضا قائد وحدة بدر

محمد نعمة ناصر قائد وحدة عزيز

سامي طالب عبد الله قائد وحدة نصر

محمد حسين سرور قائد الوحدة الجوية

أبو حسن سمير قائد وحدة التدريب لقوة الرضوان

جواد الطويل قائد قوة الرضوان

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "قضى على حسن نصر الله زعيم تنظيم حزب الله وأحد مؤسسيه، أمس كما قضى على علي كركي قائد جبهة الجنوب في حزب الله وعدد آخر من القادة في حزب الله".