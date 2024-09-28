شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد مدير التلفزيون اللبناني: سحب الدخان السوداء تغطى سماء الضاحية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وفاء محفوظ حيدر مستشار وزير الإعلام اللبناني، مساعد المدير العام لتلفزيون أن سحب الدخان الكثيفة غطت سماء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وحجبت الرؤية عنها إثر القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليها، مضيفةً أن الجهات الرسمية اللبنانية لم تتمكن حتى هذه اللحظة من حصر أعداد القتلى والجرحى بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة والعنيفة على منطقة الضاحية الجنوبية.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " أن بيروت وضاحيتها الجنوبية تحت القصف المتواصل وأن لبنان تشتغل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرة إلى أن سكان المناطق المستهدفة اضطروا لترك مدنهم ونزحوا للمناطق الآمنة التى تكتظ بالنازحيين اللبنانين جراء العنف الإسرائيلي وغاراته المستمرة والتى تستهدف المدنيين العزل.