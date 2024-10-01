شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أحد منفذى العملية الفدائية فى محطة قطار يافا المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أحد منفذي العملية الفدائية في يافا المحتلة، الثلاثاء، وذلك برصاص الشرطة الاسرائيلية التي فتحت النار عليه خلال ملاحقته بعد تنفيذه للعملية الفدائية.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن 10 إسرائيليين بين قتيل ومصاب في إطلاق نار في مدينة يافا المحتلة.

وبحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن هناك حوالي 10 سقطوا في مكان الحادث، وأضافت: "على ما يبدو أن اثنين نفذا الهجوم بإطلاق النار".

وتشهد إسرائيل حالة من التأهب القصوى، بسبب الحرب التى تشنها على لبنان و قطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تنبيها عالي المستوى لموظفيها وأمرتهم بالعودة إلى منازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ، بحسب الإذاعة العبرية.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه "قبل قليل أبلغنا شركاؤنا في الولايات المتحدة انهم يرصدون استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل في الوقت الزمني القريب".