الخليج اليوم .. عباس يلتقي نجلي إسماعيل هنية في الدوحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة، عبد السلام وهمام، نجلي الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي اغتيل نهاية يوليو الماضي في إيران.

وقدم عباس التعازي لنجلي هنية خلال استقبالهما في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، مستذكرا مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

وأكد أن "الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني "موحد في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس".

ونشر عبد السلام هنية على "فيسبوك" صورة من اللقاء وكتب: "تشرفنا باستقبال الرئيس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين. وتحدث فخامته عن مناقب الشهيد القائد الخالد، مؤكدا أن شعبنا سينتصر بإذن الله".

وقد اغتيل هنية في قصف لمقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو الماضي، واتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.

المصدر: وفا