شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر العصبية الشديدة على التنفس؟ نصائح هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العصبية والتوتر والقلق والغضب، جميعها أعراض مدمرة للصحة بشكل عام، وبشكل خاص قد تتسبب في ظهور بعض الأعراض السلبية، ومنها، ضيق شديد في التنفس، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



وحول ذلك أوضح إبراهم عوض الله استشاري الصدر والحساسية في كلية طب قنا، أن التعرض لمشاعر سلبية عديدة، كالعصبية والتوتر والقلق، والخوف والغضب، يعدان من المشاعر التي قد تتسببب في ضيق التنفس الشديد، ويزيد من التعرض لنوبات الربو.



وأضاف استشاري الصدر والحساسية، أن الأشخاص الذين يتميزون بالعصبية الزائدة والغضب، يتعرضون للشعور بهذه الأعراض، كضيق التنفس، السعال، و ضيق الصدر، و صفير الصدر.



وأوضح استشاري الصدر والحساسية، أن الشعور بالغضب والعصبية والتوتر والقلق، عوامل تزيد من فرص إفراز المخ لبعض الهرمونات منل الأدرينالين والكورتيزول، مما يزيد من فرص التعرض لتلف القصبات الهوائية، الضيق الشديد بها الذي يزيد من الشعور بالربو وأعراضه، وحساسية الصدر، بالإضافة إلي تلف القصبات الهوائية.

وقدم استشاري الصدر والحساسية، أنه في حالة كنت شخص غير قادر علي التحكم في مشاعرك وإحساسك السلبي، فيمكنك القيام بهذه النصائح التي تقلل فرص التعرض لمشاكل في الصدر، ومنها:



- ممارسة التمارين الرياضية وخاصة السباحة.



-حاول تجنب الإصابة والتعرض لأي مسببات للعصبية.



-التخلص من الوزن الزائد.