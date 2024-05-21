شكرا لقرائتكم خبر عن روتين صباحى هيساعدك فى فقدان وزنك بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنشاء روتين صباحي صحي يمكن أن يحدد نغمة يومك بأكمله، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيق أهداف فقدان الوزن، فمنذ اللحظة التي تستيقظ فيها، كل إجراء له تأثير في تشكيل جسمك وعقلك بطريقة إيجابية، ووفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا" هذا هو أفضل روتين صباحي لإنقاص الوزن.

الاستيقاظ في نفس الوقت

تشير الأبحاث إلى أن الحفاظ على وقت استيقاظ ثابت يوميًا يساعد في تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، والمعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية.

وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الطب السلوكي أن الأفراد الذين يستيقظون في نفس الوقت يوميًا يميلون إلى انخفاض نسب الدهون في الجسم مقارنة بأولئك الذين يستيقظون في أوقات غير منتظمة، ويعمل ذلك على تحسين عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة في الجسم، والتي تعتبر ضرورية لفقدان الوزن.

شرب الماء أول ما يجب فعله

عند الاستيقاظ، يعد ترطيب الجسم أمرًا ضروريًا لبدء عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في عملية الهضم، وفي حين أن شرب الماء العادي ممتاز، إلا أن إضافة لمسة يمكن أن تعزز فوائده، مثل شريحة من الليمون لا تضيف نكهة فحسب، بل توفر أيضًا دفعة من فيتامين C، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة.

وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة الغذاء الطبي إلى أن ماء الليمون قد يساعد في تقليل وزن الجسم ونسبة الدهون، مما يجعله إضافة قيمة إلى روتينك الصباحي.

أما بالنسبة لأولئك الذين يحبون الحلويات، يمكن لملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ أن ترضي الرغبة الشديدة مع تقديم فوائد مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.

ووجدت دراسة في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية أن استهلاك العسل قد يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم ونسبة الدهون مع مرور الوقت.

ويمكن أيضًا إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى روتين الترطيب الصباحي قد يساعد ذلك في إنقاص الوزن، حيث تشير دراسة نشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا والكيمياء الحيوية إلى أن حمض الأسيتيك، المكون الرئيسي لخل التفاح، يمكن أن يمنع تراكم الدهون في الجسم. ومع ذلك، من الضروري تخفيفه بشكل صحيح لمنع حدوث ضرر محتمل لمينا الأسنان والمريء.

في الصباح يمكن أن يؤدي الانخراط في النشاط البدني بعد وقت قصير من الاستيقاظ إلى تنشيط عملية التمثيل الغذائي، سواء كان ذلك المشي السريع، أو الركض الخفيف، أو جلسة تمرين كاملة، فإن المفتاح هو تحريك جسمك.

وتشير الأبحاث المنشورة في المجلة الدولية للسمنة إلى أن التمارين الصباحية يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم، مما يؤدي إلى نتائج أكبر في فقدان الوزن بمرور الوقت.

ممارسة أنشطة صباحية تساعد فى إنقاص الوزن

يمكنك اختيار الأنشطة مثل اليوجا أو تدريب القوة أو تمرين الرقص، الشيء المهم هو جعله جزءًا ثابتًا من روتينك الصباحي لجني فوائد فقدان الوزن المستمر.