شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة على معلول.. كل ما تريد معرفته عن قطع وتر أكيلس وخطورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض لاعب النادى الأهلى على معلول للإصابة بقطع جزئي في وتر أكيلس خلال مباراة الترجى التونسى بذهاب نهائى دوري أبطال إفريقيا، في هذا التقرير نتعرف على وتر أكيلس وما مدى خطورته وأعراض الإصابة به، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو قطع وتر إكيلس الذى أصاب على معلول

وتر إكيلس أو وتر العرقوب عبارة عن شريط سميك من الأنسجة يربط عضلة الساق بعظم الكعب، إنه أكبر وأطول وتر في الجسم، وهو مصمم للتعامل مع الكثير من الضغط لكن من الممكن أن يتمزق وتر العرقوب تحت ضغط شديد — كما هو الحال أثناء البداية أو التوقف المفاجئ، أو في حالة السقوط.

في بعض الأحيان يتم الشفاء من خلال الراحة والتدعيم، ولكن يحتاج العديد من الأشخاص إلى إجراء عملية جراحية لإصلاحه.

ما مدى شيوع تمزق وتر اكيلس؟

تعتبر تمزقات وتر اكيلس من الإصابات الرياضية الشائعة جدًا. تحدث بشكل متكرر عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عامًا وهي أكثر شيوعًا عند الرجال منها عند النساء.

أسباب قطع وتر اكيلس

يمكن أن تؤدي الحركة المفاجئة التي تضع ضغطًا على وتر اكيلس إلى تمزقه. عادة، يحدث وتر العرقوب أثناء ممارسة الرياضة. أكبر الأسباب هي الرياضات التي تحتوي على تواقفات وبدايات ومحورات مفاجئة — مثل كرة القدم.

تمزقات وتر العرقوب ليست دائمًا إصابة رياضية. يمكنك تمزق وتر العرقوب عن طريق السقوط أو تفويت خطوة عند النزول إلى الطابق السفلي أو الدخول في حفرة عن طريق الخطأ والتواء الكاحل.

بعض الأدوية — بما في ذلك بعض المضادات الحيوية وحقن الستيرويد في المنطقة — يمكن أن تضعف وتر العرقوب هذا يمكن أن يعرضك لخطر أكبر للتمزق.

أعراض تمزق وتر اكيلس

العلامة الكلاسيكية لتمزق وتر اكيلس هي الشعور (وأحيانًا سماع) فرقعة في الجزء الخلفي من الكاحل غالبًا ما يعتقد الناس خطأً أن شيئًا ما قد أصابهم، لكنهم في الواقع يشعرون بتمزق الوتر.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى ما يلي:

-ألم حاد ومفاجئ في الجزء الخلفي من الكاحل بالقرب من الكعب.

-تورم وكدمات في الجزء الخلفي من الكاحل.

- ألم عند المشي، وخاصة في الطابق العلوي أو أعلى.

-الرقة في المكان الذي تمزق فيه الوتر.

علاج قطع وتر اكيلس

يمكنك تقليل الألم والتورم في الوتر المصاب باتباع النصائح التالية:



-الراحة، وذلك بتقليل الضغط عن الساق المصابة.

- وضع الثلج على المنطقة المصابة.

-لف كاحلك للضغط على المنطقة المصابة ومنع المزيد من التورم.

-ارفع ساقك إلى مستوى قلبك أو أعلى منه لتقليل التورم.

عادةً ما يستغرق الشفاء التام لوتر العرقوب الممزق حوالي أربعة إلى ستة أشهر. قد يشمل العلاج الطبي لتمزق وتر العرقوب ما يلي:

-الدعامة أو جبيرة المشي: العلاج غير الجراحي لوتر العرقوب الممزق يتطلب تثبيت القدم المصابة والكاحل سيقوم الطبيب بوضع قدمك وكاحلك وساقك في دعامة أو قالب مشي. تنثني قدمك وكاحلك نحو الأسفل حتى يتمكن وتر العرقوب من الشفاء.



الجراحة

يوصي معظم الأطباء بالإصلاح الجراحي لوتر العرقوب الممزق لدى الأشخاص النشطين وفي منتصف العمر أو الأصغر سنًا. أثناء الجراحة، يقوم الجراح بخياطة طرفي الوتر الممزق معًا مرة أخرى.

بعد الجراحة، ستحتاج إلى جبيرة على الجزء السفلي من ساقك لتثبيت الوتر أثناء شفائه.

العلاج الطبيعي

سوف تحتاج إلى العلاج الطبيعي لاستعادة القوة والحركة في وتر العرقوب، سواء خضعت لعملية جراحية أم لا.

الوقاية من تمزق وتر اكيلس

لا يمكنك دائمًا منع الإصابة العرضية مثل تمزق وتر العرقوب. ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بتمزق وتر العرقوب، بما في ذلك:

-القيام بتمارين الإحماء قبل التمرين أو المباراة.

-زيادة شدة التدريبات تدريجياً.

-قم بتمديد عضلات الساق وأوتار العرقوب بشكل منتظم.