شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد حمدى.. أسباب حدوث قطع الرباط الصليبى وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك إصابة لاعب الوسط أحمد حمدى بقطع في الرباط الصليبى الأمامى للركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة نهضة بركان المغربي الأخيرة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفى هذا التقرير نتعرف على قطع الرباط الصليبي وأعراضه وطرق العلاج.

ما هو تمزق الرباط الصليبى الأمامى الذى أصيب به اللاعب أحمد حمدى؟

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" فإن الرباط الصليبي الأمامي هو أحد أربطة الركبة الأكثر إصابةً، وعادة ما تسبب الإصابات الرياضية تمزقات في الرباط الصليبي الأمامي.

وإذا تمزق الرباط الصليبي الأمامي، فمن المحتمل أن تحتاج لعملية جراحية لإصلاحه. يتعافي معظم الأشخاص الذين يعانون من تمزق الرباط الصليبي الأمامي بشكل كامل ويستأنفون ممارسة الرياضة دون أي عواقب طويلة المدى. وعادة ما يكون وقت التعافي من تمزق الرباط الصليبي الأمامي من ستة إلى تسعة أشهر.

الرباط الصليبي الأمامي هو أحد أربطة ركبتك الذى يربط عظم الفخذ بعظم الساق، لديك رباط صليبي أمامي واحد في كل ركبة إنه يشكل شكل "X" داخل ركبتك مع الرباط الصليبي الخلفي الرباط الصليبي الأمامي أقرب إلى مقدمة ركبتك.



يشبه الرباط الصليبي الأمامي الخاص بك الحزام الذي يربط عظامك ويمنع ركبتك من الانحناء أو الدوران أكثر من اللازم.

أي شيء يضع قوة كافية على ركبتك لثنيها أو لفها أبعد من الحد الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى إصابة أو تمزق الرباط الصليبي الأمامي.

أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي

عادة ما تكون الإصابات الرياضية والصدمات الأخرى التي تمزق الرباط الصليبي الأمامي واضحة بدرجة كافية بحيث يمكنك تحديد وقت حدوثها بالضبط.

يشعر الأشخاص الذين يعانون من تمزق الرباط الصليبي الأمامي بصوت فرقعة في ركبهم قد تنكسر ركبتك (تشعر بعدم الاستقرار والضعف). يمكن أن تكون تمزقات الرباط الصليبي الأمامي مؤلمة جدًا، لكن بعض الأشخاص يشعرون فقط بعدم الراحة.

تشمل أعراض تمزق الرباط الصليبي الأمامي الأكثر شيوعًا ما يلي:

سماع فرقعة في ركبتك.

تورم.

الألم (خاصة عند محاولة وضع الوزن على ركبتك).

الضعف أو الشعور وكأن ركبتك قد خرجت من مكانها

فقدان نطاق الحركة (إلى أي مدى يمكنك تحريك ركبتك).

اسباب تمزق الرباط الصليبي الأمامي

أي شيء يفرض قوة كبيرة على ركبتك يمكن أن يؤدي إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي تحدث تمزقات الرباط الصليبي الأمامي عندما تتحرك ركبتك أو تلتوي أكثر مما تستطيع بشكل طبيعي.

تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لتمزق الرباط الصليبي الأمامي ما يلي:

الإصابات الرياضية.

حوادث السيارات.

السقوط.

علاج تمزق الرباط الصليبي الأمامي

يمكن أن تختلف العلاجات اعتمادًا على درجة تمزق الرباط الصليبي الأمامي وأي ضرر آخر داخل ركبتك.

لا تمارس الرياضة أو تمارس أي نشاط يمكن أن يزيد من الضغط عليك

الراحة: تجنب النشاط الذي تسبب في إصابتك لا تبالغ في استخدام ركبتك أثناء شفائها.

الثلج: ضع كمادة باردة أو كمادات ثلج ملفوفة بمنشفة رقيقة على ركبتك لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة، عدة مرات في اليوم.

الضغط: يمكنك لف ركبتك بضمادة مرنة للمساعدة في تقليل التورم.

رفع ساقك: قم بإسناد ركبتك وساقك للأعلى فوق مستوى قلبك بقدر ما تستطيع.

سيقترح الطبيب علاجات لإدارة الألم والأعراض الأخرى. قد تحتاج:

-العكازات.

-دعامة تثبت ركبتك في مكانها.

-أدوية مسكنات الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية.

هل يمكن لتمزق الرباط الصليبي الأمامي أن يشفى من تلقاء نفسه؟

لا يمكن لتمزق الرباط الصليبي الأمامي أن يشفى من تلقاء نفسه، ولكن من الممكن التعايش معه (خاصة إذا كان لديك تمزق منخفض الدرجة). ولكن إذا كنت رياضيًا أو ترغب في العودة إلى النشاط البدني، فستحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي.

جراحة تمزق الرباط الصليبي الأمامي

عادة ما تكون الجراحة حلاً لإصلاح الضرر في ركبتيك ويمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم. سيقوم الجراح بإجراء منظار للركبة، وهي تقنية لإصلاح التمزق داخل ركبتك.