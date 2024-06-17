شكرا لقرائتكم خبر عن في العيد لو ما بتحبش اللحمة والفتة.. بلاش وجبات سريعة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

لا يقبل البعض على تناول الفتة واللحمة وأطعمة العيد المعروفه والمحببه لدى الكثيرين، ويخطئ هؤلاء ويلجئون لتناول الأطعمة السريعة والوجبات الفاست فود، وهو ما يحذر منه تقرير نشر في موقع ekathimerini نظرا لأضرارها البالغة

ولأن العيد هذا العام درجات الحرارة فيه عالية، ونمر خلاله بموجات حراره فهو يعزز من مخاطر هذه الوجبات السريعة خلاله، فمن أبرز أضرار تناول الوجبات السريعة في العيد في الطقس الحار:

زيادة فرص الإصابة بالتسمم الغذائي نتيجه الحرارة العالية، نتيجة إمكانيه فساد الطعام سريعا أو أحد مكوناته مما يرفع فرص الإصابة بالتسمم الغذائي

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقعfirstcry أن درجه الحرارة العالية تخل بنسب ضغط الدم وكذلك الوجبات السريعة التي تعمل على نفس المشكلة

تؤدي الوجبات السريعة الى مشكلات هضمية حادة مثل عسر الهضم والشعور بالانتفاخ والتقلصات الهضمية وآلام البطن والمعدة

تؤثر الوجبات السريعة على الشهيه وتجعلك اكثر نهما للطعام وبالتالي قد تسبب لك الزياده في الوزن في أيام العيد القلائل

تؤثر الوجبات السريعة على نسب السكر في الدم لأنها ترفع منه بشده نتيجة الإضافات على الوجبات التي تحتوي على النسب عالية من الدهون والسكريات والنكهات الصناعية وغيرها من الاضافات

تسبب لك الكسل والخمول وعدم القدره على بذل الجهد او النشاط وقد تؤثر على الرياضة التي تتبعها اذا كنت من متبعي الرياضة

وينصحك التقرير باستبدالها بمجموعه من الأطعمة الصحية مثل الفاكهه الطازجة والخضروات الطازجه والسلطات والأكلات الغنيه بالكربوهيدرات الصحية فضلا عن الحبوب الكامله التي تجعلك أكثر صحة ونشاط