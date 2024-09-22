شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 – 9 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 – 9 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلي يطير للسعودية الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الزمالك.

الأهلي يطير للسعودية الأربعاء على متن طائرة خاصة لمواجهة الزمالك

تطير بعثة النادى الأهلى، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، إلى السعودية الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى.

المصرى يهزم الهلال الليبى 5-3 ويتأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية

استطاع المصرى البورسعيدى عبور عقبة الهلال الليبى بالفوز 5 – 3 بركلات الترجيح في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية ليتأهل لدور المجموعات.

جلسة تصوير للاعبى الزمالك بـ"التى شيرت الجديد" قبل السوبر الأفريقي.. فيديو

خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لجلسة تصوير بالقمصان الجديدة التى تم استلامها استعدادًا للموسم الجديد، والتى تأتى قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى فى السوبر الأفريقي.

كولر يستقر على الاحتفاظ بتشكيل الأهلى الأساسى أمام الزمالك

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بتشكيل فريقه الأساسى الذى خاض به مباراتى جورماهيا الكينى فى دورى أبطال أفريقيا فى مباراة الزمالك المقبلة على لقب كأس السوبر الأفريقى للاستفادة من الانسجام بين اللاعبين ضمن خطة حسم اللقب.

جوميز يضم صفقات الزمالك الجديدة لقائمة مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على ضم الصفقات الجديدة لقائمة الفريق التى ستسافر إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلى الجمعة المقبل فى بطولة السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

مجلس الأهلي يؤجل اجتماعه للغد لحسم عدة أمور إدارية ورياضية وكروية

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى تأجيل اجتماعه، الذى كان مقررا مساء اليوم الأحد، ليقام غداً الاثنين؛ لمناقشة عدة أمور إدارية ورياضية وكروية خاصة بالقلعة الحمراء.

الزمالك يتوجه للسعودية بطائرة خاصة الثلاثاء لمواجهة الأهلي فى السوبر

تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى السعودية، عصر الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعة.

اتحاد الكرة يُحدد الخميس المقبل موعدا لكأس السوبر المصرى للكرة النسائية

كشفت دينا الرفاعى، عضو اتحاد الكرة المشرف على الكرة النسائية، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري للكرة النسائية بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون. وقالت دينا الرفاعى، إن المباراة ستقام الخميس المقبل 26 سبتمبر فى الرابعة عصرا.