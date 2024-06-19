شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب مشاكل المعدة والقولون بعد أكل الفتة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مرضى القولون العصبى كثيرا ما تظهر عليهم أعراض هذه الحالة بعد الإفراط في تناول وجبة عيد الأضحى الرئيسية "الفتة باللحمة والخل والثوم"، وبحسب ما نشره موقع mindsethealth فإن متلازمة القولون العصبى قد تسبب بعض الأعراض مثل تقلصات المعدة والانتفاخ والإسهال أو الإمساك، يمكن أن يستمر ذلك من بضع ساعات إلى بضعة أشهر.

بعض الاستراتيجيات المفيدة لتهدئة نوبة القولون العصبي تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم أعراض النوبات بسبب الاتصال بين الأمعاء والدماغ، ولهذا السبب فإن تقنيات الاسترخاء التي تناسب العقل يمكن أن تساعد أيضًا في تهدئة الأمعاء.

زيت النعناع

زيت النعناع هو مكمل عشبي تم استخدامه كعلاج طبيعي لعدة قرون، تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج القولون العصبي وهو مدعوم جيدًا بالأدلة من الدراسات، ويعتبر زيت النعناع علاجًا طبيعيًا ممتازًا لنوبات القولون العصبي.

العنصر النشط في زيت النعناع هو المنثول، الذي له تأثير التبريد، حيث يضعف المنثول مستقبلات الألم ويريح عضلات القولون، ويمكن أن يساعد زيت النعناع في تقليل الألم والانتفاخ والإمساك، وقد ثبت أنه أكثر فعالية من مضادات التشنج في تخفيف الأعراض العامة لمرض القولون العصبي.

التقليل من تناول الكافيين

قد تؤدي القهوة ومصادر الكافيين الأخرى إلى تفاقم أعراض القولون العصبي أثناء النوبات، حتى بدون الإصابة بمرض القولون العصبي، ومن المعروف أن الكافيين له تأثير ملين على الجسم، كما أن الإسهال هو أحد الآثار الجانبية الشائعة للإفراط في تناوله، وأظهرت إحدى الدراسات أن شاربي القهوة كانوا أكثر عرضة بنسبة 50% للإصابة بالقولون العصبي مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة.

ومن الأفضل تجنب الكافيين أثناء النوبات، حاول التخلص من جميع أشكال الكافيين – وهذا يعني الشاي والمشروبات الغازية والقهوة والشيكولاتة – وراقب أي تغييرات في الأعراض.

العلاج الحراري

يعد العلاج الحراري علاجًا منزليًا تقليديًا للألم ويقدم طريقة أكثر لطفًا من تناول الأدوية عندما تكون معدتك مضطربة بالفعل.

يعمل العلاج الحراري عن طريق تقليل تدفق الدم لإرخاء عضلات البطن. لقد ثبت أنه يخفف أنواع معينة من آلام الظهر بشكل فعال وهو خيار جيد لعلاج الألم في القولون العصبي.

حاول وضع شيء دافئ، مثل الكمادات الحرارية أو زجاجة الماء الساخن على بطنك، تأكد من وضع منشفة بين جلدك ومصدر الحرارة لتجنب التعرض للحرق.

قد تؤدي زيادة مستويات التمرين إلى توفير الراحة من نوبة القولون العصبي، حيث تساعد التمارين الرياضية على تخفيف الأعراض لأنها يمكن أن تحفز الانقباضات الطبيعية للأمعاء مع تقليل التوتر أيضًا.