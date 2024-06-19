شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لطفلك.. لصحته النفسية والبدنية والان مع تفاصيل الخبر

الطعام يتحكم بنسبة كبيرة في كل ما يخص الطفل ليس فقط في نمو جسمه، ولكن أيضا في نمو عقله وتنامي مهاراته الإدراكية والحسيه ومهاراته بشكل عام، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشلدرين المعني بصحة الأطفال والمراهقين وغذائهم.

تابع التقرير أن هناك الكثير من الأطعمة التي تفيد دماغ الطفل ووظائفها فضلا عن أنها تعزز من مهاراتها وعملها، وأطعمة أخرى قد تكون ضارة بصحة الطفل بشكل عام وصحه الدماغ لديه.

تابع التقرير أنه كلما كان الطعام صحيا كلما ساعد ذلك على تعزيز وظائف الدماغ والمخ لدى الطفل، فالنظام الغذائي المتوازن والصحي الخالي من الأطعمة المقلية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والألوان الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة، وكذلك الأطعمة المصنعة والمعالجة، هذا النظام هو الذي يوفر دماغ طفلك أفضل تغذية.

من أهم هذه الاطعمة:

ـ التركيز على الخضراوات بأنواعها خاصة الورقية منها مثل الخس والبقدونس والخيار.

ـ إدخال الفاكهة في النظام الغذائي اليومي للطفل أمر في غاية الضرورة والتنويع بين أنواع هذه الفاكهة مثل الموز.

ـ الاهتمام بالحبوب الكاملة والتي يصنع منها الخبز على سبيل المثال وكذلك الأرز البني الصحي كذلك المكرونة التي تصنع من هذا القمح الكامل الصحي والمفيد لدماغ طفلك.

ـ كل منتجات الألبان من الاجبان وزبادي ولبن مفيد لصحة الدماغ لدى الطفل ولكن يفضل أن تكون نصف دسم أو قليلة الدسم.

ـ البروتين أحد أهم أساسيات نمو الطفل سواء نمو الجسماني أو النمو الدماغي خاصة اغذا كان خالي من الدهون وصافي مثل المأكولات البحرية والاسماك بأنواعها فضلا عن المكسرات الصحية والبيض أيضا كذلك تعد لحوم البقر واللحوم البيضاء احد اهم الخيارات الصحيه التي يجب ان تدخل في النظام الغذائي لطفلك.

ـ الأوميجا 3 والأطعمة الغنية بها مثل سمك السلمون والجوز من المكسرات، وكل المأكولات البحرية تحتوي على نسب من الاوميجا 3 تلك التي تساعد على تعزيز المهارات العقليه بشكل كبير وتعزز من النمو والتطور العقلية.

ـ يجب أن تكون الوجبة متكاملة للطفل تحتوي على كل ما يساعده على بناء عقله وجسمه.

ـ يفضل الامتناع تماما عن رقائق البطاطس والكحك والبسكويت المسكر.

ـ شرب الطفل للماء والعصائر الطبيعية المستخلصة من الفاكهه الصحية او الخضراوات الصحية يعزز من وظيفه العقل والدماغ.

ـ تقسيم وجبات الطفل إلى وجبات اساسيه ووجبات خفيفه أمر في غاية الاهمية لتغذية الدماغ والعقل وتغذيه الجسم ايضا وتقليل أعراض تشتت الانتباه واضطراب التفكير والشعور بانعدام التوازن.

ـ بين كل وجبه وأخرى يفضل ان تقدم الأم طبقا من الخضراوات والفاكهه المقطعة وبشكل لذيذ للطفل الصغير لتعزيز ترطيب الدماغ.