شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. 8 أطعمة تحميك من مخاطره ومضاعفاته والان مع تفاصيل الخبر

ينجم الالتهاب المزمن في مرض السكري عن ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعد إدارة مستويات السكر في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية والتغييرات الغذائية في تقليل الالتهاب وتخفيف العواقب طويلة المدى لمرض السكري، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. 8 أطعمة معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات:

- الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تساعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

- الخضروات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب مليئة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ومستويات السكر في الدم.

- التوت

التوت بكل أنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة، مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول، والتي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

- الكركم

يحتوى على الكركمين، المركب النشط وله خصائص قوية مضادة للالتهابات وقد يساعد في تقليل الالتهاب المرتبط بمرض السكري ومقاومة الأنسولين.

- المكسرات

مثل اللوز والجوز والمكسرات الأخرى غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ونسبة السكر في الدم.

- زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ويحتوي على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب لدى مرضى السكري.

- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني، غنية بالألياف وتحتوي على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب ونسبة السكر في الدم.

- الزبادي

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتقليل الالتهاب لدى مرضى السكري، ولكن بشرط تناول الزبادي العادي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة.