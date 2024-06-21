دراسة حديثة تؤكد أن شرب كوبين أو ثلاثة من القهوة في عملك يُقلل خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة حديثة أن العاملين في المكاتب الذين يقضون ما لا يقل عن ست ساعات يوميا دون حركة في مكاتبهم، أقل عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 33% إذا شربوا فنجانين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميا مقارنة بزملائهم الذين لا يشربون شيئا.ويعتقد الباحثون أن تأثيرات القهوة القوية المضادة للالتهابات قد تعالج الضرر الناتج عن قضاء ساعات كل يوم دون التحرك.

كما وجدت العديد من الدراسات أن الجلوس لفترات طويلة من ست إلى ثماني ساعات يوميا يرتبط بالوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والسكري والسرطان، بحسب صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وتؤدي قلة الحركة إلى التهاب واسع النطاق في أعضاء وأنسجة الجسم الرئيسية، مما يسبب أضرارا قد تكون قاتلة.

وأظهرت الدراسات إن الاستخدام المتزايد لأجهزة الكمبيوتر في مكان العمل - بالاضافة إلى ظهور ألعاب الكمبيوتر في المنزل - يعني أن نسبة كبيرة من السكان لا تصل إلى مستويات التمرين الموصى بها.

وتقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن البريطانيين يقضي تسع ساعات يوميا جالسا على مؤخرته، وهو ما يبطئ عملية التمثيل الغذائي ويضر بقدرة الجسم على التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم وتكسير الدهون.

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